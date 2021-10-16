وصول كميات من اللقاح الصيني الى المغر
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المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح “فايزر”

2021-10-16 / 2:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

توصل المغرب، صباح اليوم السبت، بشحنة من لقاح “فايزر” الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.

وحطت صباح يومه السبت، طائرة قادمة من مطار باريس، الى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، على متنها 270 ألف جرعة من لقاح “فايزر”.

هذا ويشار الى أنه الى حدود يوم أمس الجمعة، تلقى 625 ألف و88 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالكامل (الجرعة الثانية) إلى 20 مليون و869 ألف و902 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و218 ألف و100 شخصا.

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