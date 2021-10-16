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طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-10-16 / 9:14 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، تشكل كتل ضبابية فوق السواحل والسهول الأطلسية خلال النهار والليل، ومرور سحب عليا جنوب وشرق البلاد، وسماء نسبيا صحوة بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وستكون جنوبية بالجنوب الشرقي وستهب شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط، ما بين 20 و24 درجة بأقصى الجنوب-الشر قي للبلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و 40 درجة بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وما بين 29 و34 درجة بالجنوب-الشرقي، بملوية، بهضاب الفوسفاط، ووالماس، سهول تادلة والرحامنة، وما بين 22 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية، بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل وبوجدور، وأحيانا قليل الهيجان إلى هائج صباحا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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