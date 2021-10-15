في مهرجان الجونة.. تريو يجمع ريدوان و محمد رمضان و نعمان بلعياشي
نجلاء مزيان - هبة بريس
قدم كل من الفنان المصري محمد رمضان و الموزع العالمي ريدوان و الفنان المغربي نعمان بلعياشي، أغنية جديدة على شكل تريو بمناسبة حفل الإفتتاح الخاص بمهرجان الجونة.
و لاقت أغنية “جو البنات” استحسان الجمهور و صدى طيب من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا من أصدقائهم المشاهير الذين عمدوا إلى نشرها عبر مختلف صفحاتهم.
و الجدير بالذكر أن رمضان سبق أن طرح أغنية “جو البنات” عبر جميع المنصات السمعية، في انتظار طرح الكليب الخاص بها و الذي من المرتقب أن يرى النور خلال الأيام القليلةالقادمة.
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