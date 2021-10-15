القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

هبة بريس - القصر الكبير

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و47 سنة، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بداخل منازلهم عن حجز 155 قرصا طبيا مخدرا و258 قنينة من المشروبات الكحولية و380 غراما من مخدر الشيرا، علاوة على أربعة أسلحة بيضاء ودراجتين ناريتين وخمسة هواتف محمولة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات نشاطاتهم الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

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