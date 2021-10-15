فاس.. أزقة بحي الأطلس غارقة في الظلام الدامس و لاراديف خارج التغطية

2021-10-15 / 9:52 صباحًا
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ع محياوي - هبة بريس

يعيـش سكان وسط مدينة فاس بحي الأطلس بزقة لحسن الدخيسي وزنقة بنجلون وكدا نازلي فندق نزهة ، في ظلام دامس، منذ أسبوع بحاله.

وحسب القاطنين بالأزقة المشار إليها أعلاه، فإن المصالح المسؤولة المعنية بالأمر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في خبر كان، و لم تكلف نفسها عناء إصلاح وصيانة أعطاب أعمدة الإنارة العمومية الليلية، بالأماكن المذكورة .

ووفق المشتكين، فإن هذه الأزقة أصبحت مرتعا لرقعة واسعة من المنحرفين والمتشردين بحيث يمارسون فيه سلوكيات إجرامية وإنحرافية، ويتعاطون كل أشكال وأنواع المخدرات والخمور تحت جنح الظلام، مما يقلق راحة الساكنة ويثير مخاوفهم على إذية أبنائهم.
ليبقى السؤال مطروحا ..؟ هل ستتحرك مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس لإصلاح ما يمكن إصلاحه .

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