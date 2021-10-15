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طقس الجمعة.. سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-15 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس وبالسواحل الوسطى.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة قرب السواحل الشمالية والوسطى، وبالواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات رملية جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق جنوب البلاد، وشرقية وأحيانا جنوبية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والريف، وما بين 20 و27 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلادن وما بين 14 و20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 23 و29 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، والريف، والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 18 و25 درجة بالأطلس والواجهة المتوسطية، وما بين 29 و36 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وبباقي السواحل

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