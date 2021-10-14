صورة تعبيرية

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-14 / 9:16 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة بالشمال الغربي والوسط وأقصى الجنوب.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الصباح والليل. كما ستتكون بعض السحب الركامية بالأطلس الكبير مع احتمال نزول قطرات متفرقة، فيما ستبقى السماء صافية أو قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، حيث ستتراوح ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات المنطقة الشرقية و الريف، ما بين 20 و 26 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، و ستكون ما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 36 و 41 درجة بأقصى جنوب المملكة، ما بين 23 و 29 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، شمال-غرب الأقاليم الجنوبية المنطقة الشرقية و بالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 18 و 23 درجة بالأطلس وستكون ما بين 29 و 36 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وكذا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة وهائجا بالجنوب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الزيادة في أسعار الدجاج يلهب جيوب الفقراء

الزيادة في أسعار الدجاج يلهب جيوب الفقراء

2021-10-14 / 12:05 مساءً
Photo of تيزنيت: جرعة ثانية من حقنة “كوفيد19” تصيب تلميذا بشلل نصفي

تيزنيت: جرعة ثانية من حقنة “كوفيد19” تصيب تلميذا بشلل…

2021-10-14 / 11:14 صباحًا
Photo of الجزائر تعلن إحباط هجمات ..صورة تفضح اللعبة المحبوكة

الجزائر تعلن إحباط هجمات ..صورة تفضح اللعبة المحبوكة

2021-10-13 / 11:24 مساءً
Photo of وكيل الملك بالرباط يردّ على المعطي منجب ويعتبر تصريحاته بمنعه من السفر مخالفة للواقع

وكيل الملك بالرباط يردّ على المعطي منجب ويعتبر تصريحاته…

2021-10-13 / 10:12 مساءً
Photo of وجدة: حورية عراض توقع رخص ما بعد الانتخابات في خرق للقانون

وجدة: حورية عراض توقع رخص ما بعد الانتخابات في…

2021-10-13 / 10:02 مساءً

شفشاون..تلاميذ جماعة تمورت يحتجون بسبب النقل المدرسي

2021-10-13 / 9:13 مساءً
Photo of العيون – الساقية الحمراء.. إحباط محاولتين للهجرة السرية

العيون – الساقية الحمراء.. إحباط محاولتين للهجرة السرية

2021-10-13 / 8:56 مساءً
Photo of انتشال السيارة الغارقة في بحر الرباط

انتشال السيارة الغارقة في بحر الرباط

2021-10-13 / 7:37 مساءً
Photo of بمجلس النواب..منيب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين

بمجلس النواب..منيب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين

2021-10-13 / 6:59 مساءً
Photo of “منجب” يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر للاستشفاء

“منجب” يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه…

2021-10-13 / 6:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق