طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة بالشمال الغربي والوسط وأقصى الجنوب.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الصباح والليل. كما ستتكون بعض السحب الركامية بالأطلس الكبير مع احتمال نزول قطرات متفرقة، فيما ستبقى السماء صافية أو قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، حيث ستتراوح ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات المنطقة الشرقية و الريف، ما بين 20 و 26 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، و ستكون ما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 36 و 41 درجة بأقصى جنوب المملكة، ما بين 23 و 29 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، شمال-غرب الأقاليم الجنوبية المنطقة الشرقية و بالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 18 و 23 درجة بالأطلس وستكون ما بين 29 و 36 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وكذا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة وهائجا بالجنوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0