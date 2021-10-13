رئيس الفريق البامي: ندعم إنجاح البرنامج الحكومي على أرض الواقع

هبة بريس - الرباط

أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على دعم حزبه للحكومة في أجرأة وإنجاح البرنامج الحكومي على أرض الواقع.

وقال التويزي في كلمته بجلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، يومه الأربعاء، أن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، تحمل في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة على العديد من الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعبر رئيس فريق البام، عن الأمل الكبير الذي يحدو المغاربة قاطبة في تسريع وتيرة الإنجاز وإكسابه النجاعة المرجوة والمردودية المنتظرة، معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة، ودعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، خاصة وأنه بنامج منخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وترصيد مكتسبات أمن واستقرار البلاد، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

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