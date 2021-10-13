أحمد التويزي

رئيس الفريق البامي: ندعم إنجاح البرنامج الحكومي على أرض الواقع

2021-10-13 / 2:21 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على دعم حزبه للحكومة في أجرأة وإنجاح البرنامج الحكومي على أرض الواقع.

وقال التويزي في كلمته بجلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، يومه الأربعاء، أن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، تحمل في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة على العديد من الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعبر رئيس فريق البام، عن الأمل الكبير الذي يحدو المغاربة قاطبة في تسريع وتيرة الإنجاز وإكسابه النجاعة المرجوة والمردودية المنتظرة، معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة، ودعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، خاصة وأنه بنامج منخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وترصيد مكتسبات أمن واستقرار البلاد، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك في المؤسسات”

بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك…

2021-10-13 / 3:42 مساءً
Photo of تارودانت: الأحرار يجمد عضوية رئيس جماعة متهم في ملف الاتجار الدولي للمخدرات

تارودانت: الأحرار يجمد عضوية رئيس جماعة متهم في ملف…

2021-10-13 / 3:22 مساءً
Photo of فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما تنطفئ الأضواء يعيش الفنان خريف العمر”

فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما…

2021-10-13 / 2:36 مساءً
Photo of قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين حكومة أخنوش

قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين…

2021-10-13 / 2:30 مساءً
Photo of طعن في دورة المجلس الاقليمي لمديونة يثير الجدل

طعن في دورة المجلس الاقليمي لمديونة يثير الجدل

2021-10-13 / 1:35 مساءً
Photo of رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت أبناء الصحراء بمغربيتهم

رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت…

2021-10-13 / 12:49 مساءً
Photo of الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث

الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب…

2021-10-13 / 12:29 مساءً
Photo of رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

2021-10-13 / 12:19 مساءً
Photo of غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

2021-10-13 / 12:05 مساءً
Photo of الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

2021-10-13 / 11:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق