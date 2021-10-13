طعن في دورة المجلس الاقليمي لمديونة يثير الجدل

طارق عبلا_ هبة بريس

قدم مجموعة من أعضاء المجلس الاقليمي بمديونة إلى عامل الاقليم بطعن في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12-10 2021، حصلت هبة بريس على نسخة منه، احتجاجا على عدم اخبارهم في الموعد القانوني لاسيما وأنهم توصلوا بالاستدعاءات في أقل من 24 ساعة من انعقادها.

وأكد الطاعون على أن طعنهم يخص الدورة الاستثنائية التي انعقدت داخل قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم مديونة وهمت دراسة ومناقشة النظام الداخلي للمجلس الإقليمي، معتبرين طريقة استدعائهم تتنافى ومنطوق المادة 38 من القانون التنظيمي 112.14 التي تنص على الاستدعاء في اجل 3 أيام على الأقل.

وفي سياق آخر، استنكر موقعو الطعن، ما وصفوها بتزوير توقيع اثنين منهما فضلا على أنهما قدما شكاية في مواجهة أحد مرشحي، من أجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة أمام النيابة.

وحيث أن هذا ما خول لهذا الأخير الفوز عن لائحته إلى جانب مرشح آخر خلال اقتراع 2021/09/21 كما خوله أيضا الفوز بنائب رئيس المجلس الاقليمي لمديونة خلال اقتراع 28 من ذات الشهر، وحيث أن الترشيح هو حق شخصي ولايسوغ للغير أن يمارسه بالنيابة عن صاحب الشأن، يالأحرى أن يمارسه الغير بدون إذن ممن له الحق في الترشيح، وحيث أنه بالرجوع إلى لائحة الترشيح الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الاقليم لاقتراع 2021/09/21 التي تم تزوير التوقيعين بها، يجد العارضين أنها تشير إلى حزب برمز معين كانتماء سياسي، والحال أن هذا الرمز هو مجرد رمز، في حين أن الصحيح هو الاسم الكامل للحزب، كما ان هذه اللائحة عرفت كشطا وتشطيبا وهو ما يعتبر مخالفة للقوانين المنظمة، وحيث أن ما قام به المطعون ضده يعتبر مناورة تدليسية و خروقات انتخابية تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالغاء النتائج المترتبة عنها والتي اسفرت عن اقتراع 2021/09/21 و 2021/09/28 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تضيف الشكاية.

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