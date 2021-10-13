الصورة تعبيرية

طعن في دورة المجلس الاقليمي لمديونة يثير الجدل

2021-10-13 / 1:35 مساءً
0
طارق عبلا_ هبة بريس

قدم مجموعة من أعضاء المجلس الاقليمي بمديونة إلى عامل الاقليم بطعن في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12-10 2021، حصلت هبة بريس على نسخة منه، احتجاجا على عدم اخبارهم في الموعد القانوني لاسيما وأنهم توصلوا بالاستدعاءات في أقل من 24 ساعة من انعقادها.

وأكد الطاعون على أن طعنهم يخص الدورة الاستثنائية التي انعقدت داخل قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم مديونة وهمت دراسة ومناقشة النظام الداخلي للمجلس الإقليمي، معتبرين طريقة استدعائهم تتنافى ومنطوق المادة 38 من القانون التنظيمي 112.14 التي تنص على الاستدعاء في اجل 3 أيام على الأقل.

وفي سياق آخر، استنكر موقعو الطعن، ما وصفوها بتزوير توقيع اثنين منهما فضلا على أنهما قدما شكاية في مواجهة أحد مرشحي، من أجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة أمام النيابة.

وحيث أن هذا ما خول لهذا الأخير الفوز عن لائحته إلى جانب مرشح آخر خلال اقتراع 2021/09/21 كما خوله أيضا الفوز بنائب رئيس المجلس الاقليمي لمديونة خلال اقتراع 28 من ذات الشهر، وحيث أن الترشيح هو حق شخصي ولايسوغ للغير أن يمارسه بالنيابة عن صاحب الشأن، يالأحرى أن يمارسه الغير بدون إذن ممن له الحق في الترشيح، وحيث أنه بالرجوع إلى لائحة الترشيح الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الاقليم لاقتراع 2021/09/21 التي تم تزوير التوقيعين بها، يجد العارضين أنها تشير إلى حزب برمز معين كانتماء سياسي، والحال أن هذا الرمز هو مجرد رمز، في حين أن الصحيح هو الاسم الكامل للحزب، كما ان هذه اللائحة عرفت كشطا وتشطيبا وهو ما يعتبر مخالفة للقوانين المنظمة، وحيث أن ما قام به المطعون ضده يعتبر مناورة تدليسية و خروقات انتخابية تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالغاء النتائج المترتبة عنها والتي اسفرت عن اقتراع 2021/09/21 و 2021/09/28 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تضيف الشكاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك في المؤسسات”

بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك…

2021-10-13 / 3:42 مساءً
Photo of تارودانت: الأحرار يجمد عضوية رئيس جماعة متهم في ملف الاتجار الدولي للمخدرات

تارودانت: الأحرار يجمد عضوية رئيس جماعة متهم في ملف…

2021-10-13 / 3:22 مساءً
Photo of فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما تنطفئ الأضواء يعيش الفنان خريف العمر”

فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما…

2021-10-13 / 2:36 مساءً
Photo of قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين حكومة أخنوش

قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين…

2021-10-13 / 2:30 مساءً
Photo of رئيس الفريق البامي: ندعم إنجاح البرنامج الحكومي على أرض الواقع

رئيس الفريق البامي: ندعم إنجاح البرنامج الحكومي على أرض…

2021-10-13 / 2:21 مساءً
Photo of رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت أبناء الصحراء بمغربيتهم

رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت…

2021-10-13 / 12:49 مساءً
Photo of الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث

الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب…

2021-10-13 / 12:29 مساءً
Photo of رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

2021-10-13 / 12:19 مساءً
Photo of غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

2021-10-13 / 12:05 مساءً
Photo of الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

2021-10-13 / 11:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق