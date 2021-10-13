الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث

هبة بريس - الرباط

أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، على أن مشاركة حزب الاستقلال في الأغلبية الحكومية الحالية، جاءت إيمانا منه بضرورة المساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها الملك ، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى؛ وهي محاور من بين أخرى كثيرة يتطلع الفريق الاستقلالي لكي تكون على رأس اهتمامات الحكومة.

وقال مضيان في كلمته بجلسة مناقشة البرنامج الحكومي، يومه الأربعاء، أن هذه المشاركة تأتي أيضا استحضارا منه للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها بلادنا بفعل آثار الأزمة، وتداعيات جائحة كوفيد 19 خاصة بالنسبة للطبقات الهشة والفقيرة

وتأتي هذه المشاركة، يضيف مضيان، اعتبارا للتحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا، والمتمثلة أساسا في ترسيخ وحدتنا الترابية في ظل مناخ إقليمي مضطرب وغير مستقر، ومواصلة بعض الجهات الخارجية استهداف المصالح الحيوية لبلادنا، ومعاكسة الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة تحجيم الدور المتصاعد للمغرب على المستوى الإقليمي والقاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0