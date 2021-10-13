محمد أوجار

بعثة الأمم المتحدة ترحب بتمديد بعثة “أوجار” لتقصي الحقائق في ليبيا

2021-10-13 / 11:13 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت أبناء الصحراء بمغربيتهم

رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت…

2021-10-13 / 12:49 مساءً
Photo of الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث

الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب…

2021-10-13 / 12:29 مساءً
Photo of رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

2021-10-13 / 12:19 مساءً
Photo of غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

2021-10-13 / 12:05 مساءً
Photo of الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

2021-10-13 / 11:48 صباحًا
Photo of هل عثرت المصالح الأمنية على مليارات السنتيمات بمنزل الزايدي?

هل عثرت المصالح الأمنية على مليارات السنتيمات بمنزل الزايدي?

2021-10-13 / 11:38 صباحًا
Photo of اعتقال رئيس جماعة بتارودانت إرتبط إسمه بملف 8 طن من المخدرات

اعتقال رئيس جماعة بتارودانت إرتبط إسمه بملف 8 طن…

2021-10-13 / 10:29 صباحًا
Photo of غوتيريش : “البوليساريو” لا تتمتع بأي وضع قانوني لدى الأمم المتحدة

غوتيريش : “البوليساريو” لا تتمتع بأي وضع قانوني لدى…

2021-10-12 / 10:59 مساءً
Photo of الأمانة العامة للبيجيدي تعلن موعد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب خليفة العثماني

الأمانة العامة للبيجيدي تعلن موعد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب خليفة…

2021-10-12 / 8:33 مساءً
Photo of رزانة المغرب تتجاهل التصريحات العدائية لنظام ”الكابرانات“

رزانة المغرب تتجاهل التصريحات العدائية لنظام ”الكابرانات“

2021-10-12 / 8:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق