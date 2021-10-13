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بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة شحن قادمة من المغرب

2021-10-13 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في ظل الرغبة القوية بين المغرب و بريطانيا لتعزيز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، تم الشروع رسميا في تصدير المنتوجات المغربية لبريطانيا بحر هذا الأسبوع.

و استقبلت بريطانيا أمس أولى السفن التجارية القادمة من المغرب و المحملة بكميات كبيرة من الخضر و الفواكه التي تحمل عبارة “مايد إن موروكو”.

و حسب الصحافة البريطانية، فقد وصلت سفينة الشحن المغربية لميناء بول بعد أن قطعت مسارا بحريا مباشرا استغرق قرابة الثلاثة أيام و هو رقم أقل بكثير مما كان عليه الأمر في السابق حين كانت بريطانيا تابعة للاتحاد الأوروبي حيث كان الطريق البحري يقتضي انتظار 6 أيام قبل الوصول للوجهة ذاتها.

و سيسمح الخط البحري الجديد و المباشر بين المغرب و بريطانيا برفع قيمة الصادرات و الواردات بين البلدين، حيث تعول بريطانيا بشكل كبير على استيراد المنتوجات المغربية خاصة الفلاحية منها.

كما سيساهم هذا الخط التجاري في تسريع مشروع طاقي ضخم سيرى النور مستقبلا و سيسمح بتصدير الطاقة النظيفة من المغرب لبريطانيا، فضلا على استفادة بريطانيا من خلال نفس الخط البحري المباشر من صادرات إفريقيا عبر المغرب.

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‫19 تعليقات

  4. لا شماتة ولكن الجزائر هذا هو الرد على فسخ العلاقات الدبلوماسية بين المغرب .. والحمدلله كما يقال المثل المغربي المشهور (الله مايشد باب حتى يفتح بيبان) والفعل الله فتح على المغرب باب الخير..

  5. إن الله يمهل ولا يهمل والحمدلله على أن المغرب استطاع ان يظهر للعالم مدى قدرته على إنشاء المسار للتجاوز الاختناقات المرورية الدولية …..فالف مبروك للمغرب….

  9. كل هذا بقدرة وطاقة ونزاهة وشفافية ومصداقية التي يعرفها المغرب بين البلدين وهذا ما جعل بريطانيا العظمى تستقبل هذه الصفقة التجارية والحمدلله.

  19. من الان فصاعدا سيعرف المغرب ارتفاع في الخضر والفواكه لانها ستصدر الى بريطانيا.اذا كنت تشتري البطاطس ب5دراهم الأن ستصبحب8دراهم او اكثر وانتظروا هههههههههههه

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