صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-10-13 / 9:10 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة، وذلك فوق كل من السواحل، السهول الشمالية و الوسطى، السايس، شمال المنطقة الشرقية وأيضا فوق هضاب الفوسفاط.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالريف، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وكذا بالمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لإمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستظل السماء صافية أو قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب على العموم بباقي المناطق. وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، حيث ستتراوح ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 23 و 83 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب-شرق المملكة، ومابين 27 و 32 درجة بداخل منطقة سوس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وكذا بالسهول الداخلية الشمالية و الوسطى، وما بين 23 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 18 و 32 درجة بالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج خلال الليل ما بين طنجة والعرائش وأيضا ما بين رأس سيم و طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فيدرالية اليسار بسطات ترفع شعار الصحة والكلاب الضالة والموظفين الأشباح

فيدرالية اليسار بسطات ترفع شعار الصحة والكلاب الضالة والموظفين…

2021-10-13 / 1:09 مساءً
Photo of السجن النافذ في حق نواب سابقين لحميد شباط في قضية “بلانات الشينوا”

السجن النافذ في حق نواب سابقين لحميد شباط في…

2021-10-13 / 10:09 صباحًا
Photo of ملف بلانات الشينوا بفاس ..الحبس النافذ في حق نواب سابقين لشباط

ملف بلانات الشينوا بفاس ..الحبس النافذ في حق نواب…

2021-10-12 / 11:19 مساءً
Photo of مصالح الجمارك الناضور تحجز سلع مهربة

مصالح الجمارك الناضور تحجز سلع مهربة

2021-10-12 / 9:31 مساءً
Photo of الملك يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم السفير أحمد السنوسي

الملك يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم السفير…

2021-10-12 / 8:54 مساءً
Photo of إدارية الرباط تطيح برئيس جماعة وزان ومكتبه المسير

إدارية الرباط تطيح برئيس جماعة وزان ومكتبه المسير

2021-10-12 / 8:21 مساءً
Photo of عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين بليبيا تحتج بشوارع الرباط

عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين بليبيا تحتج بشوارع الرباط

2021-10-12 / 7:15 مساءً
Photo of شرطة مطار البيضاء تعتقل فرنسيا مطلوبا لقضاء البنين

شرطة مطار البيضاء تعتقل فرنسيا مطلوبا لقضاء البنين

2021-10-12 / 6:47 مساءً
Photo of بينهم طبيب.. اعتقال 7 أشخاص بفاس بشبهة ممارسة الإجهاض وهتك العرض

بينهم طبيب.. اعتقال 7 أشخاص بفاس بشبهة ممارسة الإجهاض…

2021-10-12 / 6:20 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 282 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 282 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-12 / 5:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق