طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة، وذلك فوق كل من السواحل، السهول الشمالية و الوسطى، السايس، شمال المنطقة الشرقية وأيضا فوق هضاب الفوسفاط.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالريف، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وكذا بالمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لإمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستظل السماء صافية أو قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب على العموم بباقي المناطق. وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، حيث ستتراوح ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 23 و 83 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب-شرق المملكة، ومابين 27 و 32 درجة بداخل منطقة سوس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وكذا بالسهول الداخلية الشمالية و الوسطى، وما بين 23 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 18 و 32 درجة بالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج خلال الليل ما بين طنجة والعرائش وأيضا ما بين رأس سيم و طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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