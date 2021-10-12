الملك محمد السادس والملك فيليب السادس

الملك مبرقا عاهلي إسبانيا: “حريصون على مواصلة عملنا المشترك”

2021-10-12 / 1:01 مساءً
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، والملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، وأصدق المتمنيات للشعب الاسباني بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن اعتزازي الكبير بما يربطنا وأسرتينا من أواصر الصداقة الراسخة، وبما يجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية من علاقات متميزة تتسم بالتعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل الارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين”.

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