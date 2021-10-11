تحطم طائرة في منطقة سكنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

2021-10-11 / 10:21 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت قناة “إن بي سي” نقلا عن السلطات المحلية بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، لكن الطائرة سقطت على مبان، مما أدى إلى اندلاع حريق.

ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية. وأكدت طواقم الإطفاء أنها لا تزال عاملة في منطقة سقوط الطائرة.

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