حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره المالي

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، حاملا رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لمالي عاصمي غويتا إلى الملك محمد السادس.

وأعرب رئيس الدبلوماسية المالية ،في ندوة صحفية عقب محادثاته مع بوريطة، عن اعتزازه بأن ينقل “إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة السلام والصداقة والتضامن والأخوة التي بعثها إليه فخامة عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ،رئيس دولة مالي، مع تحياته الأخوية وأطيب متمنياته بالسعادة لجلالة الملك، وللشعب المغربي الشقيق بالتقدم والازدهار”.

إثر ذلك، أبرز الوزيران العلاقات التاريخية العميقة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.

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