مجلس المستشارين.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

هبة بريس - الرباط

عقد مجلس المستشارين، مساء اليوم الأحد ، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.

وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب السادة محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خليفة أول لرئيس مجلس المستشارين، وأحمد اخشيشن عن فريق الأصالة والمعاصرة، خليفة ثاني، وفؤاد قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خليفة ثالث، والمهدي عتمون عن الفريق الحركي، خليفة رابع، وعبد السلام بلقشور عن الفريق الاشتراكي، خليفة خامس.

وتم أيضا انتخاب ثلاثة محاسبين للمجلس، وهم السادة محمد سالم بنمسعود عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وميلود معصيد عن الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الاله حفظي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن ثلاثة أمناء وهم السادة مصطفى مشارك وجواد الهلالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وصفية بلفقيه عن الأصالة والمعاصرة.

وفي ما يتعلق برؤساء اللجان الدائمة، تم انتخاب السادة عزيز مكنيف عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ومسعود أكناو عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الرحمن ابليلا عن التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، والسيدة نائلة مية التازي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الرحمن الدريسي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وعثمان الطرمونية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.

كما تميزت هذه الجلسة العمومية بتقديم رؤساء وأعضاء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين.

وفي هذا الاطار، تم تقديم السادة محمد البكوري رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، والمرابط الخمار رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وامبارك السباعي رئيسا للفريق الحركي، ويوسف ايذي رئيسا للفريق الاشتراكي، وعبد اللطيف مستقيم رئيسا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يوسف العلوي رئيسا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وآمال العمري رئيسة لفريق الاتحاد المغربي للشغل.

كما تم تقديم السادة عبد الكريم شهيد منسقا لمجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وخليهن الكرش منسقا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمصطفى الدحماني منسقا لمجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وكان مجلس المستشارين قد عقد أمس السبت، جلسة عمومية، تم خلالها انتخاب السيد النعم ميارة رئيسا جديدا للمجلس .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0