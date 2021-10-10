الجزائر..اعتقال نائب قائد الجمارك بمطار الهواري بومدين وبحوزته كمية من “القرقوبي”

2021-10-10 / 6:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اودع نائب قائد الفرقة الجوية لمفتشية أقسام الجمارك في مطار “هواري بومدين”، رهن الحبس المؤقت، بعدما ضبِطت بحوزته كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة.

وجاء توقيف المسؤول الجمركي بعد ورود معلومات على مستوى “نهائي 3” في مطار “هواري بومدين” الدولي، حيث تم القبض على المدعو “ح.ك”، وهو نائب قائد الفرقة الجوية بمفتشية أقسام الجمارك في المطار، وبحوزته كمية كبيرة من الاقرتص المهلوسة.

وعلى إثر ذلك، أحالت الشرطة، نائب قائد الفرقة الجوية للجمارك على وكيل الجمهورية، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، حيث أمر هذا الأخير بإيداعه رهن الحبس المؤقت في الحراش إلى حين استكمال التحقيق.

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