ورزازات .. المجلس الإقليمي للسياحة ينظم حفل استقبال على شرف المشاركين في الدورة 35 لماراطون الرمال

هبة بريس - ورزازات

ينظم المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات حفل استقبال على شرف المشاركين في الدورة 35 لماراطون الرمال وذلك يوم 10 أكتوبر 2021 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بقرية الكهربائي بورزازات.

وحسب بلاغ صحفي للمجلس الإقليمي للسياحة بورزازات فهاته المبادرة تندرج ضمن المجهودات الترويجية التي يقوم بها المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات كما تعتبر مساندة ودعما لمنظمي هاته المبادرة ولجميع المشاركين فيها.

وفي هذا الصدد قالت السيدة سهام رضا رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات في تصريح صحفي ل”هبة بريس”، “أن هذا النشاط الرياضي يمثل بداية انتعاش القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت بأكملها ونريد بهاته المناسبة اغتنام فرصة عودة المشاركين إلى ورزازات للتعبير عن دعمنا لهذا الحدث المهم وكذلك لجميع المشاركين “.

من جهته، لم يخفي مولاي أحمد الحمري، رئيس وكالة “ليدر ترافيل سيرفيسيز”، وهي وكالة الأسفار المغربية المسؤولة عن تنظيم التظاهرة محليا و شريكة في تنظيم حفل الاستقبال، رضاه وحماسه لعودة ونجاح هذا الحدث معلنا أن ماراطون الرمال أصبح نشاطًا مهما يعتمد عليه مهنيي السياحة بجهة درعة تافيلالت نظرًا للحجم الكبير للنشاط الذي يوفره لما يقرب من 1300 شخص بين المشاركين والمنظمين في عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 35 من ماراطون الرمال المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها تعد الحدث الأول من هذا الحجم سواء من حيث نسبة المشاهدة أو الأثر الإعلامي، الذي يتم تنظيمه في المغرب منذ تفشي جائحة “كورونا”، إذ يمهد الطريق أمام احتضان المملكة لمسابقات دولية أخرى.

وعلاوة على طابعه الرياضي، يحمل ماراطون الرمال من خلال مؤسيسه رسائل تضامنية تتمثل في القيام بمبادرات إنسانية من قبيل بناء محطات ضخ المياه بالألواح الشمسية وتوفير التجهيزات للمدارس، بالإضافة إلى مشروع مركز رياضي جديد في طور البناء للشباب يضم مضمار لألعاب القوى في مدينة ورزازات.

وأضحى مارطون الرمال منذ سنة 1986 موعدا سنويا يجمع الآلاف من المشاركين الذين ينحدرون من مختلف القارات، من هواة رياضات المغامرة والتحمل، حيث يقطعون 220 كلم موزعة على مراحل تجرى وسط تضاريس تتنوع بين الجبال والكثبان الرملية والوديان الجافة والمسالك الصخرية في قلب الصحراء.

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