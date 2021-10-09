السودان وغينيا بيساو يقرران خوض مبارتيها الاخيرتين بالمغرب

2021-10-09 / 2:57 مساءً
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هبة بريس

كشف الدكتور حسن عبد الله برقو، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أنه تم تحديد الملعب الذي سيلعب عليه المنتخب آخر مباراتين بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيواجه السودان، في الجولتين الـ5 و6 كل من منتخبي غينيا بيساو، الشهر المقبل.

وأوضح برقو في تصريحات صحفية : “قررنا اختيار المغرب للمرة الثانية لاستضافة آخر مباراتين لمنتخبنا في تصفيات المونديال؛ لأن منتخب غينيا بيساو أيضًا اختار مواجهتنا في الجولة الاخيرة بالمغرب، ما سيخفف الكثير من الجهد على لاعبينا”.

يذكر أن منتخب السودان، اختار المغرب لخوض مباراتي الجولتين 3 و4، حيث لعب الأربعاء الماضي بمراكش أمام غينيا، وسيلعب غدًا السبت الجولة الرابعة بمراكش أمام غينيا أيضًا.

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