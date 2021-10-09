اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

هبة بريس - وكالات

شددت وزارة الحج والعمرة في السعودية على اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في السعودية، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا”.

وذكرت في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأبانت الوزارة أن هذا القرار يسري بدءًا من الساعة السادسة من صباح غد الأحد 4 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 10 أكتوبر 2021 ميلادية، موضحةً أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتَي التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه، علمًا أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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