مصطفى الرميد

بعد مغادرته الوزارة.. الرميد يعلن اعتزال العمل الحزبي والسياسي

2021-10-09 / 12:53 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، اعتزاله العمل الحزبي والسياسي.

وقال الرميد في كلمته بحفل تسليم السلط، يوم أمس الجمعة، “أغادر المسؤولية الحكومية، ومعها النشاط السياسي، بضمير مرتاح، وقلب مطمئن”.

وأضاف أنه سيعتزل العمل السياسي والحزبي بعد أن استغرقت منه المسؤولية الحكومية عشر سنوات، والمسؤولية البرلمانية أربعة عشر سنة.

ووجه الرميد شكره ل”حزب العدالة والتنمية قيادة ومناضلين ثقتهم الغالية التي طوقوني بها في كافة المراحل، والتي أرجو أن أكون قد رعيتها حق الرعاية، وأن يتقبل الله مني ومنهم صالح الأعمال”. وفق تعبيره

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of إدارية البيضاء تلغي مقعد أصغر رئيسة جماعة قروية بسطات

إدارية البيضاء تلغي مقعد أصغر رئيسة جماعة قروية بسطات

2021-10-09 / 4:16 مساءً
Photo of لتقديم البرنامج الحكومي.. انعقاد أول مجلس لحكومة أخنوش الاثنين

لتقديم البرنامج الحكومي.. انعقاد أول مجلس لحكومة أخنوش الاثنين

2021-10-09 / 3:24 مساءً
Photo of تعيين محمد غياث رئيسا لفريق “التجمع” بمجلس النواب

تعيين محمد غياث رئيسا لفريق “التجمع” بمجلس النواب

2021-10-09 / 2:48 مساءً
Photo of برلمان البيجيدي يخبر أعضاءئه بموعد وبرنامج دورته الاستثنائية

برلمان البيجيدي يخبر أعضاءئه بموعد وبرنامج دورته الاستثنائية

2021-10-09 / 2:03 مساءً
Photo of المغرب يقتني أجهزة “راديو” أمريكية للتواصل بين المروحيات العسكرية

المغرب يقتني أجهزة “راديو” أمريكية للتواصل بين المروحيات العسكرية

2021-10-09 / 11:45 صباحًا
Photo of السفارة الأمريكية بالمغرب: نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة

السفارة الأمريكية بالمغرب: نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة

2021-10-09 / 10:48 صباحًا
Photo of مجلس وادي الذهب: قرار المحكمة الأوروبية متحيز وذي دوافع إيديولوجية

مجلس وادي الذهب: قرار المحكمة الأوروبية متحيز وذي دوافع…

2021-10-09 / 9:09 صباحًا
Photo of محلل سياسي : الخطاب الملكي يرسم أولويات تدبير الزمن الاستراتيجي للمملكة

محلل سياسي : الخطاب الملكي يرسم أولويات تدبير الزمن…

2021-10-08 / 11:24 مساءً
Photo of خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية سياسية دائمة ومقبولة”

خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية…

2021-10-08 / 9:22 مساءً
Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ المشاريع

اكاديمي : الخطاب الملكي يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى…

2021-10-08 / 7:55 مساءً

‫3 تعليقات

  1. مغادرة العمل الحكومي شيء عادي ومفروض لانه من سنة الإدارة وعن اعتزاله العمل الحزبي فهذا يعني انه ليس بمتشبع بالعمل ولم يكن سياسيا قط وإنما المصلحة هي من دفعته للتحزب واعتزلها بانتهاء المصلحة

  2. ضمير مرتاح؟ ناس موكلين رزق حد و تيديرو الخير و ضميرهم غير مرتاح ليكونو ضالمين شي حد.. و نتا جي تقول لينا ضميري مرتاح

  3. تقبل الله منك صالح الاعمال التي تقاضيت عليها 14 عام كبرلماني اي : 37000×12×14=6216000 زائد التعويضات والحوافز. ثم 10 سنوات كوزير اي 70000×12×10=8400000 زائد التعويضات .
    طبعا تخرج وانت ضميرك مرتاح بعدما كنتي كدور على جلسات الاخوان تلقي محاضرات كيفاش تكونوا دولة اسلامية وفي الاخير كونتي ثروة لااسلامية وخارج ضميرك مرتاح . اريد ان أسألك ان كنت تقرأ مقالي هذا ماذا حققت من برامجك قبل الدخول الى قبة البرمان كنائب او وزير….حتى تخرج مرتاح الضمير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق