بعد طرحها بساعات.. نفاذ تذاكر حفل المجرد بدبي

نجلاء مزيان - هبة بريس

يستعد النجم المغربي سعد المجرد يومه الجمعة 8 أكتوبر، لإحياء حفل بدبي، من المرتقب أن يحضره مجموعة من النجوم المغاربة .

و أعلن المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات عن نفاذ تذاكر الحفل بعد ساعات من طرحها عبر المنصة الاكترونية المخصصة لبيع التذاكر .

و نشر الفنان المغربي سعد المجرد عبر نفس المنصة مقطع فيديو ك”برومو” للحفل مرفوق بالتدوينة التالية : ” نفذت التذاكر”.

و الجدير بالذكر أن صور “المعلم” الأخيرة، أثارت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي جمعته بمعجبيه و كذا بمشاهير مغاربة مثل : فرح الفاسي، لينا، ريدوان و زوجته…

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