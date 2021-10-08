الناظور .. توقيف ثلاثيني ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء الناظور، زوال الخميس 07 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة بحرية متجهة صوب إحدى الدول الأوروبية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارته عن العثور على صفائح من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 260 كيلوغراما، كانت مخبأة بداخل تجاويف الهيكل الحديدي للمركبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الحدودية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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