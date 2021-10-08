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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-10-08 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بانخفاض في درجات الحرارة في معظم جهات المملكة مع استمرار الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، كثيفة نوعا ما قرب السواحل، مع تكون كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بالشمال، ومرور سحب عليا بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية جنوب البلاد، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 22 و27 درجة جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 13 و19 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و43 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وبالسايس، وبملوية وبهضاب الفوسفاط ووالماسن وما بين 22 و27 درجة عموما بباقي المناطق.

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