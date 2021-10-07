اكاديمي : تقليص عدد القطاعات في الحكومية الجديدة سيساعد على التنسيق بين مكوناتها

هبة بريس _ الرباط

أكد أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن تقليص عدد القطاعات في الهندسة الحكومية الجديدة، ” أمر إيجابي “، سيساعد على التنسيق بين مكوناتها.

وقال مفيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في قراءته لتركيبة الحكومة الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إن ” الحكومة تتشكل من حوالي 24 وزيرة ووزير، وهو أمر في غاية الأهمية سييسر التنسيق بين الوزراء، والقطاعات الحكومية، كما سيساعد أيضا على اعداد سياسات عمومية مندمجة”.

واعتبر أن هذا الانسجام الحكومي هو الضمانة الأساسية لتفعيل أفضل وأمثل للبرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه أمام البرلمان، وهو ما سيساعد على تفعيل أفضل لمختلف الأوراش التنموية التي ستعرفها هذه الولاية.

وأضاف أن النخب التي تولت القطاعات الحكومية في حكومة السيد عزيز أخنوش، جزء منها يتولى المسؤولية لأول مرة، وهو ما سينتج عنه بروز كفاءات جديدة بعضها من الشباب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تواجد النساء بنسبة الثلث تقريبا في حكومة السيد عزيز أخنوش ” أمر مهم للغاية، وفيه إشارة قوية لدور النساء في تدبير المؤسسات والشأن العام، وفي صناعة القرارات والسياسات العموميتين “.

وشدد الباحث على أن الزمن السياسي الذي استغرقه تعيين الحكومة “قصير جدا، وهو ما يبرز حجم الانتظارات والأوراش المهمة التي سيتم الانكباب عليها”، مسجلا في هذا الصدد أن ذلك ” يبين أن هناك استعجالية في العمل لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وتنزيل ورش النموذج التنموي الجديد، لتسريع الاقلاع الاقتصادي، فضلا عن تفعيل أفضل للحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية “.

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