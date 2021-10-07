هبة بريس _ و م ع

تعد الحكومة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضائها، الثالثة والثلاثين منذ الإعلان عن استقلال المغرب في 2 مارس 1955.

وفي ما يلي كرونولوجيا الحكومات المغربية منذ الاستقلال:

– الحكومة الأولى – 7 دجنبر 1955

السيد البكاي بن مبارك لهبيل، رئيسا للمجلس.

– الحكومة الثانية – 28 أكتوبر 1956

السيد البكاي بن مبارك لهبيل، رئيسا للمجلس.

– الحكومة الثالثة – 12 ماي 1958

السيد الحاج أحمد بلافريج، رئيسا للمجلس ووزيرا للشؤون الخارجية.

– الحكومة الرابعة – 24 دجنبر 1958

السيد عبد الله إبراهيم، رئيسا للمجلس ووزيرا للشؤون الخارجية.

– الحكومة الخامسة – 27 ماي 1960

جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، رئيسا للمجلس، وصاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن، نائبا لرئيس المجلس ووزيرا للدفاع الوطني.

الحكومة السادسة – 4 مارس 1961

جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، رئيسا للمجلس ووزيرا للدفاع الوطني ووزيرا للفلاحة.

الحكومة السابعة – 2 يونيو 1961

جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، رئيسا للمجلس ووزيرا للشؤون الخارجية.

الحكومة الثامنة – 5 يناير 1963

(بدون وزير أول)

السيد الحاج أحمد بلافريج، ممثلا شخصيا لجلالة الملك ووزيرا للشؤون الخارجية.

الحكومة التاسعة – 13 نونبر 1963

السيد أحمد باحنيني، رئيسا للمجلس.

الحكومة العاشرة – 8 يونيو 1965

جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، رئيسا للمجلس.

الحكومة الحادية عشرة – 11 نونبر 1967

السيد محمد بنهيمة، وزيرا أولا.

السيد أحمد العراقي، وزيرا أولا منذ 7 أكتوبر 1969.

الحكومة الثانية عشرة – 6 غشت 1971

السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.

الحكومة الثالثة عشرة – 12 أبريل 1972.

السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.

الحكومة الرابعة عشرة – 20 نونبر 1972

السيد أحمد عصمان، وزيرا أولا.

الحكومة الخامسة عشرة – 25 أبريل 1974

السيد أحمد عصمان، وزيرا أولا.

الحكومة السادسة عشرة – 10 أكتوبر 1977

السيد أحمد عصمان، وزيرا أولا.

الحكومة السابعة عشرة – 27 مارس 1979

السيد المعطي بوعبيد، وزيرا أولا ووزيرا للعدل.

الحكومة الثامنة عشرة – 5 نونبر 1981

السيد المعطي بوعبيد، وزيرا أولا.

الحكومة التاسعة عشرة – 30 نونبر 1983

السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.

الحكومة العشرون – 11 أبريل 1985

السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.

السيد عز الدين العراقي، وزيرا أولا منذ 30 شتنبر 1986.

الحكومة الواحدة والعشرون – 11 غشت 1992

السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.

الحكومة الثانية والعشرون – 11 نونبر 1993

السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.

الحكومة الثالثة والعشرون – 7 يونيو 1994

السيد عبد اللطيف الفيلالي، وزيرا أولا.

الحكومة الرابعة والعشرون – 27 فبراير 1995

السيد عبد اللطيف الفيلالي، وزيرا أولا.

الحكومة الخامسة والعشرون – 13 غشت 1997

السيد عبد اللطيف الفيلالي، وزيرا أولا.

الحكومة السادسة والعشرون – 14 مارس 1998

السيد عبد الرحمان اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وزيرا أولا.

الحكومة السابعة والعشرون – 6 شتنبر 2000

السيد عبد الرحمان اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وزيرا أولا.

الحكومة الثامنة والعشرون – 7 نونبر 2002

السيد ادريس جطو، وزيرا أولا (عين في 9 أكتوبر 2002).

الحكومة التاسعة والعشرون – 15 أكتوبر 2007

السيد عباس الفاسي (حزب الاستقلال)، وزيرا أولا (عين في 19 شتنبر 2007).

الحكومة الثلاثون – 3 يناير 2012

السيد عبد الإله بنكيران (حزب العدالة والتنمية)، رئيسا للحكومة (عين في 29 نونبر 2011).

الحكومة الواحدة والثلاثون – 10 أكتوبر 2013

السيد عبد الإله بنكيران (حزب العدالة والتنمية)، رئيسا للحكومة.

الحكومة الثانية والثلاثون – 5 أبريل 2017

السيد سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية)، رئيسا للحكومة (عين في 17 مارس 2017).

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