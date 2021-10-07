كرونولوجيا الحكومات المغربية منذ الاستقلال
تعد الحكومة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضائها، الثالثة والثلاثين منذ الإعلان عن استقلال المغرب في 2 مارس 1955.
وفي ما يلي كرونولوجيا الحكومات المغربية منذ الاستقلال:
– الحكومة الأولى – 7 دجنبر 1955
السيد البكاي بن مبارك لهبيل، رئيسا للمجلس.
– الحكومة الثانية – 28 أكتوبر 1956
السيد البكاي بن مبارك لهبيل، رئيسا للمجلس.
– الحكومة الثالثة – 12 ماي 1958
السيد الحاج أحمد بلافريج، رئيسا للمجلس ووزيرا للشؤون الخارجية.
– الحكومة الرابعة – 24 دجنبر 1958
السيد عبد الله إبراهيم، رئيسا للمجلس ووزيرا للشؤون الخارجية.
– الحكومة الخامسة – 27 ماي 1960
جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، رئيسا للمجلس، وصاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن، نائبا لرئيس المجلس ووزيرا للدفاع الوطني.
الحكومة السادسة – 4 مارس 1961
جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، رئيسا للمجلس ووزيرا للدفاع الوطني ووزيرا للفلاحة.
الحكومة السابعة – 2 يونيو 1961
جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، رئيسا للمجلس ووزيرا للشؤون الخارجية.
الحكومة الثامنة – 5 يناير 1963
(بدون وزير أول)
السيد الحاج أحمد بلافريج، ممثلا شخصيا لجلالة الملك ووزيرا للشؤون الخارجية.
الحكومة التاسعة – 13 نونبر 1963
السيد أحمد باحنيني، رئيسا للمجلس.
الحكومة العاشرة – 8 يونيو 1965
جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، رئيسا للمجلس.
الحكومة الحادية عشرة – 11 نونبر 1967
السيد محمد بنهيمة، وزيرا أولا.
السيد أحمد العراقي، وزيرا أولا منذ 7 أكتوبر 1969.
الحكومة الثانية عشرة – 6 غشت 1971
السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.
الحكومة الثالثة عشرة – 12 أبريل 1972.
السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.
الحكومة الرابعة عشرة – 20 نونبر 1972
السيد أحمد عصمان، وزيرا أولا.
الحكومة الخامسة عشرة – 25 أبريل 1974
السيد أحمد عصمان، وزيرا أولا.
الحكومة السادسة عشرة – 10 أكتوبر 1977
السيد أحمد عصمان، وزيرا أولا.
الحكومة السابعة عشرة – 27 مارس 1979
السيد المعطي بوعبيد، وزيرا أولا ووزيرا للعدل.
الحكومة الثامنة عشرة – 5 نونبر 1981
السيد المعطي بوعبيد، وزيرا أولا.
الحكومة التاسعة عشرة – 30 نونبر 1983
السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.
الحكومة العشرون – 11 أبريل 1985
السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.
السيد عز الدين العراقي، وزيرا أولا منذ 30 شتنبر 1986.
الحكومة الواحدة والعشرون – 11 غشت 1992
السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.
الحكومة الثانية والعشرون – 11 نونبر 1993
السيد محمد كريم العمراني، وزيرا أولا.
الحكومة الثالثة والعشرون – 7 يونيو 1994
السيد عبد اللطيف الفيلالي، وزيرا أولا.
الحكومة الرابعة والعشرون – 27 فبراير 1995
السيد عبد اللطيف الفيلالي، وزيرا أولا.
الحكومة الخامسة والعشرون – 13 غشت 1997
السيد عبد اللطيف الفيلالي، وزيرا أولا.
الحكومة السادسة والعشرون – 14 مارس 1998
السيد عبد الرحمان اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وزيرا أولا.
الحكومة السابعة والعشرون – 6 شتنبر 2000
السيد عبد الرحمان اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وزيرا أولا.
الحكومة الثامنة والعشرون – 7 نونبر 2002
السيد ادريس جطو، وزيرا أولا (عين في 9 أكتوبر 2002).
الحكومة التاسعة والعشرون – 15 أكتوبر 2007
السيد عباس الفاسي (حزب الاستقلال)، وزيرا أولا (عين في 19 شتنبر 2007).
الحكومة الثلاثون – 3 يناير 2012
السيد عبد الإله بنكيران (حزب العدالة والتنمية)، رئيسا للحكومة (عين في 29 نونبر 2011).
الحكومة الواحدة والثلاثون – 10 أكتوبر 2013
السيد عبد الإله بنكيران (حزب العدالة والتنمية)، رئيسا للحكومة.
الحكومة الثانية والثلاثون – 5 أبريل 2017
السيد سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية)، رئيسا للحكومة (عين في 17 مارس 2017).