قرعة أمريكا تغري الآلاف من المغاربة و تنعش مكاتب خدمات الهجرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت اليوم رسميا قرعة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية حيث سيستمر التسجيل بها طيلة شهر من الزمن قبل دراسة الملفات المستوفية للشروط المفروضة و إعلان النتائج في شهر ماي المقبل.

و حسب ما أعلنه موقع الخارجية الأمريكي، فقد تم تخصيص رابط للمشاركة و التسجيل في القرعة بطريقة سلسة عبر ملء استبيانة من المعطيات التعريفية و إرسالها داخل الآجال المحددة.

و تعتبر الشروط التي فرضتها الخارجية الأمريكية في متناول الراغبين في التقدم لقرعة الهجرة، حيث وضعت ثلاثة شروط أساسية أولها معيار السن حيث يجب أن يكون المعني بالأمر يبلغ من العمر 18 سنة و ما فوق و له درجة تعليم مقبولة، و أن يتوفر على جواز سفر ساري المفعول و أن يقوم بتعبئة بياناته بشكل صحيح و دقيق.

هذا و ساهمت قرعة الهجرة لأمريكا في انتعاشة مكاتب خدمات تقدم الدعم للراغبين في التسجيل، حيث توفر خدمة التسجيل في القرعة العشوائية بمقابل مادي و تقوم مقام صاحب الطلب في إتمام الإجراءات الإلكترونية لتقديم الملف.

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