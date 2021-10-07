سيناريوهات تأهل الأسود لمباراة السد بحثا عن تأشيرة مونديال قطر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصل رفاق غانم سايس مشوارهم الناجح لحدود الساعة في إقصائيات كأس العالم قطر 2020 بفوزهم العريض ليلة أمس على منتخب غينيا بيساو بخماسية نظيفة في مباراة احتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

و يتصدر المنتخب المغربي ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة و يتحوز رصيدا يبلغ ست نقاط من مبارتين اثنتين بعدما تأجلت مباراته مع غينيا لوقت لاحق من هذا الشهر بسبب تعذر إجراؤها في وقتها نتيجة الانقلاب العسكري الذي حصل في غينيا يوما قبل المقابلة.

و يخوض عناصر الأسود مباراة العودة أمام منتخب غينيا بيساو يوم السبت القادم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء و الذي اختاره اتحاد الكرة في غينيا بيساو بعدما فشل في اعتماد أحد ملاعب بلاده التي لا تستجيب لمعايير المباريات الدولية الخاصة بالفيفا.

و بعدها بثلاثة أيام، تعود كتيبة البوسني وحيد خليلوزيتش للرباط لمواجهة منتخب غينيا برسم المباراة المؤجلة حيث ستكون هاته المباراة حاسمة لنيل تأشيرة العبور لمباراة السد الفاصلة قبل مواجهة السودان في لقاء العودة.

تسع نقاط إذن ستلعب بين الرباط و البيضاء، نقاط ستحسم مصير الأسود في رحلة البحث عن التأهل ل”الباراج” الخاص بمونديال قطر، حيث يكفي الأسود الفوز في المبارتين القادمتين اللتين ستجريان هذا الأسبوع لضمان التأهل بشكل رسمي.

و في حالة فوز الأسود في مباراة واحدة فقط من الاثنتين القادمتين، سيكون مطالبا بانتظار اللقاء الأخير أمام السودان لحسم التأهل، بينما تعادل خصوم الأسود في المباراة القادمة و فوز المغرب في لقائه المؤجل، سيجعل رفاق بونو محتاجين لنقطة واحدة من لقائيه المتبقيين لوضع كلتا القدمين في مباراة السد.

حسابيا، التأهل لمباراة السد بيد الأسود و سيحسم في ملاعب المغرب، حيث يكفي الفوز بلقاء العودة أمام غينيا بيساو و نيل النقاط الكاملة للمباراة المؤجلة مع غينيا لتصدر المجموعة ب 12 نقطة دون انتظار نتائج المنتخبات المنافسة و بالتالي انتظار خصم الأسود من بين المنتخبات الأخرى التي ستتصدر مجموعاتها.

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