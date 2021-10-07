بتنسيق مع الديستي.. أمن فاس يوقف 11 شخصا بتهمة الإبتزاز

ع محياوي _ هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف أحد عشر (11) شخصا بمدينة فاس، ثمانية من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الابتزاز والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم على مستوى منطقتي “عين السمن” و”زواغة” أمس الثلاثاء، وذلك في سياق العمليات الأمنية المكثفة والرامية لضبط وتوقيف جميع المتورطين في ابتزاز بعض الباعة والتجار مقابل السماح لهم بعرض سلعهم، حيث تم ضبط واحد منهم وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الشيرا.

وقد تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، مع الإشارة أن العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد على مستوى ولاية أمن فاس في سياق مكافحة جرائم الابتزاز والسرقة والاتجار في المخدرات، قد مكنت إلى حدود اليوم من ضبط وتقديم 140 متورطا في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

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