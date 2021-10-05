منتخب بسوس يستأنف حفلة فوزه ويخاطب السلطات ” الى تحبسو لي الحفلة عطيوني المصاريف”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمنتخب فاز في انتخابات 8 شتنبر، قام بتنظيم حفل بالمناسبة، قامت السلطات المحلية بإشعاره بضرورة توقف الحفل اعتبارا لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة كوفيد 19 .

غير أن المثير في الشريط، هو أن المنتخب الذي تحدث في مكروفون الحفلة، بلكنته الأمازيغية، واجه السلطات المحلية ” قائد و درك ” بقوله : ( الى بغيتو توقفو الحفلة رجعوا ليا فلوسي اللي خسرت) .

كلمة المنتخب، قابله الجمهور بالتصفيق والهتاف، ليتم استئناف الحفل وسط أهاجيج الفلكلور الهواري، دون أن يتعرض هذا المنتخب للاعتقال وتوقيف حفله، لأنه خالف تدابير حالة الطوارئ المعلنة، ولازال لحدود اللحظة لم تحرك الجهات المختصة أي متابعة في حق المنتخب وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول هذا الصمت .

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