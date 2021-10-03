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إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

2021-10-03 / 9:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الدولة العربية المقبلة التي قد تطبع علاقاتها مع تل أبيب، مؤكدا أيضا أن هناك دولة مسلمة أخرى في طريقها للتطبيع.

وقال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، في تصريحات نقلتها “قناة i24” الإسرائيلية، إن “الدولة التالية التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، ستكون العراق”، مضيفا: “أمامنا الآن العراق بالإضافة لدولة أخرى مسلمة في الطريق”.

وحذر فريج من تجاهل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى اجتماع أعضاء “ميرتس” مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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