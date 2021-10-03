بعد “قربالة” انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة ..التحالف الثلاثي يخرج ببيان ناري

2021-10-03 / 7:32 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

انتقد التحالف الثلاثي، المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة،أطوار جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مقاطعة طنجة المدينة، معتبرا أن ماحدث خلال الجلسة مناف لإرادة الساكنة التي مكنت أحزاب التحالف الثلاثي من تصدر نتاج إستحقاقات 8 شتنبر.

وجاء في بيان ناري للتحالف الثلاثي، أن “التحالف الهجين الذي سطا على المكتب المسير للمقاطعة قد قام بممارسات مرفوضة ومنافية للمنهجية الديموقراطية، بدءا من استمالة بعض من أعضاء التحالف الثلاثي بطريقة غير مشروعة، مرورا بحجز عدد من الأعضاء وقطع كل أساليب التواصل معهم”.

كما عبرت الأحزاب الثلاثة، عن استغرابها واستهجانها لتنصل حزب الاتحاد الدستوري من التزاماته التي تعهد بها في تشكيل مكتب الجماعة والمقاطعة الأربعة، داعية إلى القيام بما تمليه أخلاقيات العمل السياسي، وترتيب الأثار اللازمة على عدم الوفاء بالتزامته، رافضة الأساليب التي تم نهجها للسطو على مكتب مقاطعة طنجة المدينة، مؤكدا عزمه سلك المساطر القانونية اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها.

وأكدت في ذات البلاغ على عزمها التام، على “الوفاء بتعهداتها وصيانة إرادتها، وعلى الاستمرار في التنسيق بيننا فيما تبقى من استحقاقات انتخابية .

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