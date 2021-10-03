القبض على نجل شاروخان في قضية مخدرات

2021-10-03 / 7:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

احتجز مكتب مكافحة المخدرات في مومباي، آريان خان، نجل نجم بوليوود شاروخان، وسبعة آخرين لاستجوابهم، والذين كانوا في حفل على متن سفينة سياحية، وتم تداول بها مواد مخدرة.

وبحسب مسؤول كبير، اليوم الأحد، فإنه يتم استجواب نجل شاروخان، آريان خان (23 عاما) من قبل مكتب مكافحة المخدرات، بحسب صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.

وقال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، أن الوكالة داهمت الحفل الصاخب على سفينة “كورديليا” في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

واستعاد فريق مكتب مكافحة المخدرات مواد مخدرة من بعض الحاضرين للحفل أثناء مداهمة المكتب السياحي، مثل “إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس”.

وأفاد المكتب أن المشتبه بهم من الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم، وملابسهم الداخلية، وحقائبهم.

وسوف يمثل المعتقلون من قبل مكتب مكافحة المخدرات أمام المحكمة، في وقت لاحق من اليوم التالي الاثنين، لإتمام الإجراءات القانونية.

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