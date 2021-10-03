عمان.. إعصار “شاهين” يعلق الطيران ويغلق المدارس ويقتل 3 أشخاص

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم الأحد، بينهم طفل جرفته المياه بعدما ضرب إعصار “شاهين” المداري سلطنة عمان، على ما أعلنت السلطات العمانية.

وعلقت رحلات الطيران وأُغلقت المدارس مع وصول الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 139 كيلومترا في الساعة، بحسب وكالة الانباء العمانية.

وكانت السلطات العمانية أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت “شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة” في محافظة مسقط.

وسبق ذلك الإعلان عن أن طفلا فقد في وقت سابق “في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري”.

وعلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عمان “تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر” للأجواء المناخية.

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