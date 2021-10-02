فتاح العلوي: مشاركة المغرب في “إكسبو دبي” تؤكد على الالتزام برفع تحديات التنمية المستدامة

هبة بريس

أكدت نادية فتاح العلوي ،المندوبة العامة للجناح المغربي في المعرض العالمي “إكسبو دبي 2020 ” أن المشاركة المغربية في هذا الحدث الدولي تشكل فرصة لتأكيد التزام المملكة، من أجل رفع تحديات التنمية المستدامة.

وقالت نادية فتاح العلوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إن هذا الموعد يمثل فرصة للمملكة المغربية من أجل العمل على رفع التحديات والبرهنة على التزاماتها من أجل التنمية المستدامة”، مشيرة الى أن هذا الحدث الدولي يشكل أيضا مناسبة للمغرب من أجل إبراز تشبثه بمبادئ التسامح والحوار مع جميع الحضارات، فضلا عن المساهمة في رفع التحديات العالمية في العديد من المجالات.

وأضافت أن المعرض العالمي “إكسبو دبي 2020 ” الذي انطلقت فعاليته أمس الجمعة، يعد منصة لإبراز فرص الاعمال والاستثمار التي يتيحها المغرب ، بما يمكن من جلب أكبر قدر من الاستثمارات في المجالات الصناعية والثقافية والاقتصادية والعلمية.

وأشارت الى أن جناح المغرب في هذا المعرض الذي يتوقع أن يستقطب على مدى ستة أشهر، نحو 25 مليون زائر ،تم تصميمه على شكل مسار يضم 13 قاعة ، حيث يمكن للزوار التجول عبره من خلال فتح أبواب هذه القاعات لاكتشاف “مفاجآت” تجسد مؤهلات المغرب وانجازاته الملموسة في العديد من القطاعات خاصة الاقتصادية والثقافية والسياحية، فضلا عن إعادة اكتشاف تاريخ وهوية المملكة ورؤيتها المستقبلية في ميدان التنمية المستدامة.

وأكدت نادية فتاح العلوي أن المشاركة المغربية في هذا الحدث العالمي ، تقوم أيضا على برمجة هامة في مجالات الثقافة والاقتصاد والعلوم ، مذكرة في هذا السياق بتنظيم لقاءات ما بين 10 و16 أكتوبر لرجال الاعمال والمؤسسات الكبرى من القطاعين الخاص والعام بالمغرب من أجل إبراز مختلف إنجازات المملكة خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والماء والبنيات التحتية والصناعة وغيرها، مضيفة أن هذه اللقاءات، ستشكل فرصة للقاء رجال الاعمال ومسؤولي المؤسسات المغربية من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار بالمغرب.

وخلصت المندوبة العامة للجناح المغربي ب”إكسبو دبي 2020 “الى التذكير بموعد هام يتمثل في تنظيم اليوم الوطني للمغرب يون 26 دجنبر في إطار هذا الحدث العالمي.

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