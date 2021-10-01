الجديدة.. مستخدم يتعرض لحادثة شغل خطيرة بمركز تجاري

2021-10-01 / 4:39 مساءً
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أحمد مصباح - الجديدة

كاد مستخدم بإحدى الفضاءات التجارية الكبرى بعاصمة دكالة، أن يفقد، منتصف نهار اليوم الجمعة، أحد طرفيه السفليين، جراء تعرضه لحادثة شغل بليغة، بعد أن دهسته آلة شحن، في مقدمتها ما يشبه “بارتين” حديديتين، بطول يناهز 80 سنتمترا، يتم تشغيلهما وتحريكهما أفقيا، من وإلى الأعلى، ومن وإلى الأسفل، تبعا لمكان ووضعية البضاعة.

وحسب ما عاينته الجريدة، التي كانت متواجدة غير بعيد من مسرح النازلة، الفضاء الخلفي للمركز التجاري، الذي يستقبل الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع والمواد الاستهلاكية، فإن الآلة ألحقت جرحا غائرا في الفخذ الأيمن للمستخدم، الذي ظل ملقى ومطرحا على الأرض، وكان يئن من شدة الآلام.. في حين كان بعض زملائه وحراس الأمن الخاص.. يحاولون حجبه عن أنظار المارة ومستعملي الطريق، بقطعة من “الكارتون”.

هذا، وقد حضرت سيارة إسعاف، تم إيفادها من الوقاية المدنية، وأقلت الضحية في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

إلى ذلك، يتعين على الضابطة القضائية لدى الدائرة الشرطية لدى الأمن الإقليمي للجديدة، صاحبة الاختصاص الترابي، الانتقال إلى المستشفى، بغية الاطلاع على حالة المستخدم الضحية، وإنجاز مسطرة مرجعية علاقة بالنازلة، مع توجيه محضر إخباري إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، من أجل تسطير واتخاذ ما يلزم قانونا. وللجريدة عودة للموضوع.

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