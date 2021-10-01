الONCF يواكب الدخول الجامعي الجديد بإطلاقه برنامجًا خاصاً

هبة بريس- الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاقه برنامجا خاصا لمواكبة الدخول الجامعي الجديد 2021-2022 واستئناف العمل بعد العطلة الصيفية بمفهوم “BACK TO SCHOOL” ابتداء من 4 أكتوبر 2021. ويتضمن هذا البرنامج عروضا تتماشى مع حاجيات كل من زبناء الرحلات المكوكية اليومية من أجل العمل أو الدراسة (Navette(.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذا البرنامج يشمل العديد من الخدمات، بما في ذلك صيغة اشتراك جديدة وتخفيضات على التعرفة، وتعزيز عرض القطارات ليتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات المسافرين بغرض العمل أو الطلاب مع إتاحة تنقل مريح وبأسعار مغرية.

← قطارات أكثر من أجل المزيد من الانسيابية

– تدعيم القطارات المكوكية السريعة على محور الدار البيضاء الميناء- الرباط – القنيطرة مع برمجة أربع رحلات إضافية على 9:35 و 21h25 إنطلاقا من الدار البيضاء الميناء و على 10:50 من الرباط أكدال و 20h50 إ نطلاقا من القنيطرة. وبهذا يصل العرض الإجمالي لمحور الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة إلى 52 قطارا يغطي اليوم بأكمله، من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة والنصف مساءا مع الرفع من عدد القطارات التي تتوقف في كل من مدن تمارة والصخيرات وبوزنيقة

لإرضاء كل احتياجات الزبناء.

كما قام المكتب ببرمجة 4 قطارات إضافية (2 في كل إتجاه) من فئة ‘البراق’ على الساعة السادسة صباحا و الثامنة مساءا إنطلاقا من محطة الدار البيضاء المسافرين ومن طنجة ليصل العرض الإجمالي اليومي إلى 28 قطارا مع وتيرة توقيت تغطي اليوم بأكمله، من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا.

وقال البلاغ :”إن تعزيز العرض يأتي تلبية لحاجيات المسافرين من حيث الوتيرة، لتمكينهم من إعداد الدخول الجديد وتخطيط رحلاتهم بشكل أفضل مع الحرص على الاحترام الأمثل لتدابيرالصحية وعلى الخصوص التباعد الاجتماعي على متن القطارات التي تمليها الاجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية من حيث تحديد المقاعد“.

← “SMART NAVETTE”: صيغة اشتراك جديد

بطاقة الانخراط السنوية الجديدة المخصصة لزبناء الرحلات المكوكية توفر تسهيلات في الأداء من خلال إتاحة اقتطاع حق الاشتراك على شكل أقساط شهرية على 11 شهرا فقط عوض 12 شهرا، إذ يمكن هذا العرض من الاستفادة من السفر بالمجان لشهر واحد وتقليص ميزانية السفر قد تصل إلى 50٪.

هذه البطاقة ممكنة على جميع المحاور، على متن القطارات المكوكية السريعة وقطارات ‘البراق’ و’الأطلس’. ويقوم المكتب عبر إصدار هذه البطاقة، بتوسيع باقة عروض الاشتراك للرحلات المكوكية السريعة وبطاقة ‘ديما’ لمواكبة كل متطلبات زبنائه مع توفير مدد إشتراك متنوعة من 7 أيام إلى شهر أو3 أشهر أو6 أشهر أو12 شه ًرا.

← تخفيضات تصل إلى 30% و 15% “خاصة ببطاقة الانخراط ” نافيط الطالب ”

أعد المكتب عرضين للطلاب، صالحين إلى غاية 31 أكتوبر من أجل انطلاق موفق للموسم الجامعي 2021-2022، يتمثلان في :  تخفيض بنسبة 30% عند شراء بطاقة الانخراط ” نافيط الطالب ” صالحة لمدة ثلاثة أشهر.  تخفيض بنسبة 15% لفائدة أول 500 مشترك قاموا بشراء بطاقة إنخراط شهرية خلال مدة العرض.

والجدير بالذكر أن المكتب من خلال كل هذه التحسينات على عروض ‘القرب’، ما فتئ يضع زبناءه في صلب إهتماماته، لتسهيل حركيتهم اليومية والسماح لهم بالاستمتاع بمزايا السفر عبر القطار. وللمزيد من المعلومات، يدعو المكتب زبناءه الكرام للتواصل مع مستخدمي المكتب بالمحطات أو على متن القطارات للاستعلام حول عروض الدخول الجديد .

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