ظهرا في فيديو يسرقان شخصا بالعنف.. توقيف شخصين بالبيضاء

2021-10-01 / 10:18 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة سرقة بالعنف استهدفت أحد الضحايا بالشارع العام من طرف شخصين باستعمال الأسلوب الإجرامي المعروف ب”القرطة”.

وقد مكنت عمليات البحث والتحري مدعومة بالخبرات التقنية المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيف أحدهما بمنطقة عين السبع الحي المحمدي وهو في حالة تخدير متقدمة، وبحوزته الملابس التي كان يرتديها أثناء تنفيذ فعل السرقة الموثقة في الشريط المنشور.

وقد باشرت الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي تحريات معمقة من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني، الذي لا زال في حالة فرار، والذي مكنت عمليات التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها بمنزل والديه عن حجز ساطور من الحجم الكبير.

كما أسفرت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية عن الاهتداء لثلاثة ضحايا كانوا عرضة لفعل السرقة من طرف المشتبه فيه الموقوف، والذين تعرفوا عليه باعتباره المتورط المباشر في الأفعال الإجرامية التي استهدفتهم في أماكن منزوية بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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