بالاجماع ..انتخاب محمد الحميدي رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة

هبة بريس - مكتب طنجة

انتخب قبل قليل محمد الحميدي عن حزب الاصالة والمعاصرة ، رئيسا لمجلس عمالة طنجة -أصيلة بالاجماع .

وصوت لصالح محمد الحميدي 26 عضوا من أصل 26 الحاضرين ، فيما تغيب عن جلسة الانتخاب 5 أعضاء .

وشهدت الجلسة غياب المترشحة المنافسة عن حزب الاستقلال ، سمية لعشيري ، الأمر الذي يوحي أن الامور كانت محسومة مسبقا لصالح مترشح حزب الجرار .

وتجري خلال هذه الاثناء عملية انتخاب نواب الرئيس وأعضاء المكتب المسير لمجلس عمالة طنجة اصيلة .

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