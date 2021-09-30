بالاجماع ..انتخاب محمد الحميدي رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة

2021-09-30 / 3:39 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

انتخب قبل قليل محمد الحميدي عن حزب الاصالة والمعاصرة ، رئيسا لمجلس عمالة طنجة -أصيلة بالاجماع .

وصوت لصالح محمد الحميدي 26 عضوا من أصل 26 الحاضرين ، فيما تغيب عن جلسة الانتخاب 5 أعضاء .

وشهدت الجلسة غياب المترشحة المنافسة عن حزب الاستقلال ، سمية لعشيري ، الأمر الذي يوحي أن الامور كانت محسومة مسبقا لصالح مترشح حزب الجرار .

وتجري خلال هذه الاثناء عملية انتخاب نواب الرئيس وأعضاء المكتب المسير لمجلس عمالة طنجة اصيلة .

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