بالاجماع ..انتخاب محمد الحميدي رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة
هبة بريس - مكتب طنجة
انتخب قبل قليل محمد الحميدي عن حزب الاصالة والمعاصرة ، رئيسا لمجلس عمالة طنجة -أصيلة بالاجماع .
وصوت لصالح محمد الحميدي 26 عضوا من أصل 26 الحاضرين ، فيما تغيب عن جلسة الانتخاب 5 أعضاء .
وشهدت الجلسة غياب المترشحة المنافسة عن حزب الاستقلال ، سمية لعشيري ، الأمر الذي يوحي أن الامور كانت محسومة مسبقا لصالح مترشح حزب الجرار .
وتجري خلال هذه الاثناء عملية انتخاب نواب الرئيس وأعضاء المكتب المسير لمجلس عمالة طنجة اصيلة .
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