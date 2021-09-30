يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين “بين الويدان وأفورار”

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن حركة السير ستعرف على مدى تسعة أيام، في الفترة الممتدة ما بين غد الجمعة فاتح أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم السبت تاسع أكتوبر 2021 على نفس الساعة انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم ) على مستوى جماعة أفورار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس ، أن هذا الانقطاع المؤقت لحركة السير يأتي لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية المقطع االسالف الذكر، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل هذه الطريق عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت” والطريق الإقليمية رقم 3111 الرابطة بين “واويزغت وتيموليلت”.

وبحسب البلاغ فإن حركة السير الاعتيادية ستستأنف مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع الطرقي، داعيا مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

هذا وتبقى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـــات الكافية حول حالة الطــــــرق وتدعوهم مــــرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma

وموقع التواصل الاجتماعي (فايس بوك): @METLE.DGRT .

إضافة إلى التطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.

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