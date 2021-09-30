هذه اللائحة النهائية لـ”الأسود” لمواجهة غينيا بيساو وغينيا كوناكري

هبة بريس

كشف الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش، اليوم الخميس 30 شتنبر 2021 عن اللائحة النهائية للاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في مباريات أسود الأطلس برسم الجولات الثانية، الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك أمام كل من منتخبي غينيا بيساو (الأربعاء 06 أكتوبر بالرباط والسبت 09 أكتوبر بالدار البيضاء) وغينيا كوناكري (الثلاثاء 12 أكتوبر بالرباط).

وفيما يلي لائحة المنتخب المغربي:

ياسين بونو – منير المحمدي –أنس الزنيتي – سامي تلمساني – رومان غانم سايس – أشرف حكيمي- نايف أكرد -أدم ماسينا – سفيان الكرواني- أيوب العملود- سفيان شاكلا .

سفيان أمرابط –إلياس شاعر- –سليم أملاح- فيصل فجر – عمران لوزا-عبدو هروي- أيمن برقوق-منير الحدادي –زكرياء أبو خلال –أشرف بن شرقي –سفيان بوفال –ريان مايي- سفيان رحيمي-أيوب الكعبي – يوسف النصيري

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