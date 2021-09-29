تحرير سبتة ومليلية
الصورة من الارشيف

البرلمان الإسباني يرفض مقترح “فوكس” بمطالبة الناتو بحماية سبتة ومليلية

2021-09-29 / 2:38 مساءً
0
هبة بريس

رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، مشروع القانون الذي تقدم به الحزب القومي المتطرف فوكس بإدماج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية منظمة شمال الحلف الأطلسي.

ورفض البلالمان، الموافقة على مشروع قانون “فوكس” المتطرف وعيا باستحالة تنفيذ الأمر وكذا لتفادي التوتر مع المغرب.

وكان حزب فوكس قد أعلن إبان انفجار الأزمة بين المغرب وإسبانيا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين عن عزمه تقديم مشروع قانون إلى لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني تنص على مطالبة الحلف الأطلسي توفير الحماية العسكرية لكل من سبتة ومليلية المحتلتين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : قيوح يفشل في تفعيل التحالف الثلاثي بالجماعات الترابية ل ” إدوتنان “والاستقلال خاوي الوفاض

أكادير : قيوح يفشل في تفعيل التحالف الثلاثي بالجماعات…

2021-09-29 / 3:48 مساءً
Photo of محامية أوروبية: الحكم الابتدائي للمحكمة الاوروبية “لن يغير أي شيء على أرض الواقع”

محامية أوروبية: الحكم الابتدائي للمحكمة الاوروبية “لن يغير أي…

2021-09-29 / 2:00 مساءً
Photo of العاهل السعودي وولي العهد يعزيان الملك في وفاة الأميرة للا مليكة

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان الملك في وفاة الأميرة…

2021-09-29 / 1:30 مساءً
Photo of هشام القايد رئيسا لمجلس عمالة مكناس

هشام القايد رئيسا لمجلس عمالة مكناس

2021-09-29 / 1:18 مساءً

إنتخاب التجمعي “المسعودي” رئيسا لمجلس عمالة أكادير إدوتنان

2021-09-29 / 12:52 مساءً
Photo of تارودانت : تحالف ثلاثي ينتخب التجمعي محمد العباس رئيسا للمجلس الاقليمي

تارودانت : تحالف ثلاثي ينتخب التجمعي محمد العباس رئيسا…

2021-09-29 / 12:26 مساءً
Photo of رسميا ..الحمامي رئيسا لمقاطعة بني مكادة بطنجة

رسميا ..الحمامي رئيسا لمقاطعة بني مكادة بطنجة

2021-09-29 / 12:04 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار.. ال PPS يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

ارتفاع الأسعار.. ال PPS يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

2021-09-29 / 12:02 مساءً
Photo of بعد قرار محكمة العدل.. المغرب والاتحاد الاروبي: سنواصل التعاون

بعد قرار محكمة العدل.. المغرب والاتحاد الاروبي: سنواصل التعاون

2021-09-29 / 11:38 صباحًا
Photo of محكمة العدل الأوروبية تستثني الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري

محكمة العدل الأوروبية تستثني الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد…

2021-09-29 / 11:29 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق