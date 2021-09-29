البرلمان الإسباني يرفض مقترح “فوكس” بمطالبة الناتو بحماية سبتة ومليلية

هبة بريس

رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، مشروع القانون الذي تقدم به الحزب القومي المتطرف فوكس بإدماج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية منظمة شمال الحلف الأطلسي.

ورفض البلالمان، الموافقة على مشروع قانون “فوكس” المتطرف وعيا باستحالة تنفيذ الأمر وكذا لتفادي التوتر مع المغرب.

وكان حزب فوكس قد أعلن إبان انفجار الأزمة بين المغرب وإسبانيا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين عن عزمه تقديم مشروع قانون إلى لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني تنص على مطالبة الحلف الأطلسي توفير الحماية العسكرية لكل من سبتة ومليلية المحتلتين

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