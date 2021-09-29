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العاهل السعودي وولي العهد يعزيان الملك في وفاة الأميرة للا مليكة

2021-09-29 / 1:30 مساءً
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هبة بريس

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعازي للملك محمد السادس، في وفاة الأميرة للا مليكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، بأن الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس، في وفاة صاحبة السمو الملكي، عمته، الأميرة للا مليكة.

وقال الملك سلمان في البرقية: “علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعو “.

وفي سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة عمته الأميرة للا مليكة.

وقال محمد بن سلمان في البرقية: “تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

ونعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، مساء أمس الثلاثاء، الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

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