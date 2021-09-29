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البيضاء.. إجهاض عملية تهريب وترويج أزيد من 26 ألف قرص مخدر

2021-09-29 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء ، من إجهاض عملية تهريب وترويج شحنة مهمة من المؤثرات العقلية تتكون من 26 ألف و200 قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، المكونة من أقراص “ريفوتريل” الطبية المخدرة، تم حجزها بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وذلك مباشرة بعدما تم رصد محاولة تهريبها انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات الميدانية تتواصل حاليا من أجل توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذه العملية الإجرامية، بعدما تم تحديد هويته الكاملة، والتحقق من كونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة.

وأفاد البلاغ بأن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ،التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.

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