عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ” ومطالب بتوقيف صاحب الفعلة ”
هبة بريس _ الرباط
قفزت مدينة سلا إلى واجهة الأحداث الاجتماعية، بعد ظهور فيديو يوثق لعملية ” كريساج ” لعب فيها دور ” المجرم ” شاب بينما الضحية كانت سيدة رفقة ابنائها .
وتداول نشطاء ” الفيسبوك ” مقطع فيديو يوثق لعملية سرقة بالسلاح الأبيض بإحدى أزقة مدينة سلا.
وسجل ” الفيديو ” عملية السرقة بتهديد السيدة بالسلاح الابيض في حين ظلت الاخيرة تقاوم سرقة حقيبها بالتشبت بها غير ان مواصلة ” المجرم ” في تهديداتها مكنه من الحصول عليها .
وأثار الفيديو غضب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا المصالح الأمنية بالتدخل لتوقيف المشتبه فيه الذي يظهر في الفيديو.
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تعليق واحد
كيف سيعيش أبناء هذه السيدة التي تعرضت للكريساج أمام أعينهم؟بالطبع سيعيشون تحت رحمة هذا الكابوس،ذلك يجب التشديد في محاكمة هؤلاء اللصوص المجرمين.