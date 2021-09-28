الصورة تعبيرية

قيمتها حوالي 10 ملايين درهم.. إتلاف كميات مهمة من المخدرات بطنجة

2021-09-28 / 3:54 مساءً
0
هبة بريس

تم اليوم الثلاثاء بمنطقة اكزناية ، ضواحي مدينة طنجة ، إتلاف كميات مهمة من المخدرات والمؤثرات العقلية بقيمة تبلغ حوالي 10 ملايين درهم ،والتي جرى حجزها مؤخرا خلال عمليات متفرقة شملت تراب عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة.

وقد جرى ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة للمحكمة الابتدائية بطنجة و لجنة مختلطة تتكون من ممثلي إدارة الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات العمومية ووزارة الصحة، إتلاف سبعة أطنان و671 كلغ من مخدر الشيرا و 19 ألف و 784 قرصا مهلوسا، زيادة على 672 غرام من مخدر الكوكايين و 43.25 غراما من مخدر الهروين.

كما تم إتلاف 80.52 كلغ من سنابل الكيف ، و 54 كلغ من مسحوق الكيف الممزوج بالطابا، و 17.15 كيلوغراما من مسحوق الطابا، إضافة الى 47 علبة سجائر مهربة، و 14 وحدة لتلفيف التبغ ،و 6 كلغ من مادة المعسل الخاصة بالشيشا.

وفي تصريح للصحافة، نوه عبد الكبير متوج الآمر بالصرف بالنيابة بإدارة الجمارك بمدينة طنجة بالجهود المبذولة من قبل أعوان الجمارك والدرك الملكي والأمن بعمالة طنجة أصيلة و إقليم الفحص انجرة لحجز هذه الكميات الكبيرة من الممنوعات، وذلك بتعاون وتنسيق مع كافة السلطات واعتمادا على ما توفره المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من معلومات ومعطيات دقيقة تساهم في القضاء على عمليات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات.

كما نوه ذات المصدر بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين للحد من انتشار المواد الضارة في صفوف الشباب بخاصة ومحاصرة الشبكات الاجرامية في تبييض الأموال، و كذا محاربة الاستعمالات الضارة لبعض المواد بصحة الانسان البدنية والعقلية وحماية المجتمع بشكل عام .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-28 / 4:27 مساءً
Photo of وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

2021-09-28 / 3:36 مساءً
Photo of وفاة والدة الأمين العام ل”البام” عبد اللطيف وهبي

وفاة والدة الأمين العام ل”البام” عبد اللطيف وهبي

2021-09-28 / 3:11 مساءً
Photo of للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية

للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية

2021-09-28 / 12:59 مساءً
Photo of وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ قبيل الدخول المدرسي

وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ…

2021-09-28 / 12:49 مساءً
Photo of بعد المواد الغذائية.. مواد البناء تسجل ارتفاعا صاروخيا

بعد المواد الغذائية.. مواد البناء تسجل ارتفاعا صاروخيا

2021-09-28 / 11:55 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-28 / 9:08 صباحًا
Photo of مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب فتح تحقيق استعجالي

مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب…

2021-09-27 / 9:44 مساءً
Photo of كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة بتدريب المنتخبات الوطنية

كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة…

2021-09-27 / 9:10 مساءً
Photo of ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية

ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر…

2021-09-27 / 7:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق