حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا مغاربة

هبة بريس

علم لدى سفارة المغرب ببماكو أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع الثلاثاء على طريق سيبالبوغو، وكوالا في غرب مالي.

وأفادت السفارة المغربية ببماكو لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعلومات في عين المكان فلا يوجد أي مغربي ضمن ضحايا هذا الاعتداء.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد خلف قتلى أو مصابين، لكن أشرطة فيديو للاعتداء بثت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تخريب عدد من الشاحنات المحملة بالمعدات الثقلية.

وتسبب الاعتداء الذي نفذه مجهولون في إغلاق مؤقت لهذا الطريق الذي يعد شريانا هاما للنقل في منطقة غرب إفريقيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0