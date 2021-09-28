إكسبو 2020 دبي : الجناح المغربي يكشف الخطوط العريضة لبرنامجه

2021-09-28 / 2:50 مساءً
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هبة بريس

يشكل الحدث الدولي ” إكسبو 2020 دبي ” المنظم مـن فاتح أكتوبـر 2021 إلـى 31 مـارس 2022، فرصة سانحة أمام المغرب لتقاســم رؤيتــه الاستراتيجية لمســتقبل مســتدام أكثر ، مع 192 مشاركا في هذه التظاهرة التي سيقام لأول مرة في بلد من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا .

وذكر المنظمون ، في بلاغ لهم ، أنه بفضل تموقعه فـي قلـب “منطقـة الفـرص” القريبـة مـن جنـاح البلـد المضيـف ، دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وغيـر بعيـد عـن سـاحة الوصـل، القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي، سيقترح الجناح المغربي فضلا عن معرض دائم، برمجة فنية، ثقافية، اقتصادية وعلمية متنوعة، وغنية وملهمة.

وتتوخى المشاركة المغربية في إكسبو دبي 2020، دعوة زوار هذا الحدث الدولي إلى اكتشـاف أو إعـادة اكتشـاف المملكـة وتاريخهـا وهويتهـا وكفاءاتها وكـذا إنجازاتهـا الملموسـة في مختلف المجالات، وذلك تحت شعار “موروث للمستقبل.. من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة”.

وفي هذا الصدد سيعرض الجناح المغربي أمام أنظار العالم، من خلال محاوره الثلاثة الرئيسية، التزام المملكة من أجل مستقبل كوكب الأرض، وكذا ثراء بلد قوي بكفاءاته المقيمة داخل وخارج الوطن، علاوة على دينامية التطور التي انخرط فيها المغرب.

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