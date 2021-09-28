جون أفريك: الرئيس المالي السابق يعالج في الرباط بتعليمات ملكية

2021-09-28 / 10:22 صباحًا
0
هبة بريس

كشفت صحيفة “جون أفريك”، أن الرئيس المالي السابق، ألفا عمر كوناري، يخضع للعلاج في مستشفى الشيخ زايد في الرباط، إثر تعرضه لأزمة دماغية حادة، شهر غشت الماضي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن الرئيس المالي السابق، يعالج بمستشفى الشيخ زايد، بتعليمات ملكية، لافتة أنه نقل إليها على عجل على متن طائرة خاصة تابعة للرئاسة المالية.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس المالي السابق يتواجد بالمغرب بزوجته وابنيه، إضافة إلى صهره الوزير السابق في الخارجية المالية ورئيس حزب النهضة الوطنية، تيبيلي درامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. انتخاب البامي لخضر حدوش رئيسا لمجلس العمالة

وجدة .. انتخاب البامي لخضر حدوش رئيسا لمجلس العمالة

2021-09-28 / 4:33 مساءً
Photo of بوريطة: قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة غير مبرر

بوريطة: قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة غير…

2021-09-28 / 3:08 مساءً
Photo of بعيدا عن الصحافة…الجرار يترأس المجلس الاقليمي بسطات

بعيدا عن الصحافة…الجرار يترأس المجلس الاقليمي بسطات

2021-09-28 / 2:57 مساءً
Photo of انتخاب الحبيب أبو الحسن رئيسا للمجلس الإقليمي للرشيدية

انتخاب الحبيب أبو الحسن رئيسا للمجلس الإقليمي للرشيدية

2021-09-28 / 2:07 مساءً
Photo of وفاة عمة الملك الأميرة للا مليكة.. والقصر ينعي الراحلة

وفاة عمة الملك الأميرة للا مليكة.. والقصر ينعي الراحلة

2021-09-28 / 1:45 مساءً
Photo of رسميا: حزب الحمامة يفوز برئاسة المجلس الإقليمي لطرفاية

رسميا: حزب الحمامة يفوز برئاسة المجلس الإقليمي لطرفاية

2021-09-28 / 12:55 مساءً
Photo of بالإجماع.. انتخاب الاتحادي المدني الشيخي رئيسا للمجلس الاقليمي لزاكورة

بالإجماع.. انتخاب الاتحادي المدني الشيخي رئيسا للمجلس الاقليمي لزاكورة

2021-09-28 / 12:34 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. بدء أشغال الدورة الـ 42 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الافريقي

بمشاركة المغرب.. بدء أشغال الدورة الـ 42 للجنة الممثلين…

2021-09-28 / 12:29 مساءً
Photo of انتخاب البامي عبد الرحمن الكوشي رئيسا لمجلس إقليم وزان

انتخاب البامي عبد الرحمن الكوشي رئيسا لمجلس إقليم وزان

2021-09-28 / 12:16 مساءً
Photo of في زيارة عمل رسمية.. وزير الخارجية الموريتاني يحل اليوم بالرباط

في زيارة عمل رسمية.. وزير الخارجية الموريتاني يحل اليوم…

2021-09-28 / 11:19 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق