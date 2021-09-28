جون أفريك: الرئيس المالي السابق يعالج في الرباط بتعليمات ملكية

هبة بريس

كشفت صحيفة “جون أفريك”، أن الرئيس المالي السابق، ألفا عمر كوناري، يخضع للعلاج في مستشفى الشيخ زايد في الرباط، إثر تعرضه لأزمة دماغية حادة، شهر غشت الماضي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن الرئيس المالي السابق، يعالج بمستشفى الشيخ زايد، بتعليمات ملكية، لافتة أنه نقل إليها على عجل على متن طائرة خاصة تابعة للرئاسة المالية.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس المالي السابق يتواجد بالمغرب بزوجته وابنيه، إضافة إلى صهره الوزير السابق في الخارجية المالية ورئيس حزب النهضة الوطنية، تيبيلي درامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0